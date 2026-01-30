Il retroscena: Dominguez apre al Cagliari, ma serve migliorare l’offerta

30/01/2026 | 23:50:06

Pochi giorni fa vi abbiamo svelato il forte interesse del Cagliari nei riguardi di Dominguez, l’esterno offensivo che il Bologna potrebbe mandare a giocare malgrado nei giorni scorsi lo avesse tolto dal mercato. Tuttavia la partita resta aperta, non fosse altro perché anche nelle ultime ore si sono mantenuti vivi i contatti tra l’entourage di Dominguez e il Cagliari, ma serve migliorare l’offerta.

foto x bologna