Il retroscena: Dionigi-Rende in stand-by dopo gli accordi di due giorni fa

Due giorni fa Davide Dionigi e il Rende avevano raggiunto gli accordi fino al prossimo giugno nel corso di un incontro che aveva permesso di trovare l’intesa anche sullo staff. Ieri è stato esonerato Andreoli, annuncio ufficiale, l’accordo era quello di permettere a Dionigi di mettersi al lavoro a partire da lunedì, dopo aver assistito dalla tribuna al prossimo impegno del Rende. Ma nelle ultime ore qualcosa è cambiato, Dionigi è pronto a mantenere quell’intesa, in caso contrario il Rende (partito malissimo nel girone C di serie C) dovrebbe andare su un altro allenatore.