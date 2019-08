Il retroscena: Diego Rossi, richieste esose. La Fiorentina sta per tirarsi fuori

Negli ultimi giorni è stato accostato alla Fiorentina l’attaccante del Los Angeles FC, Diego Rossi. Uruguaiano con passaporto italiano, il classe ’98 piace non poco alla dirigenza viola, che ha avuto contatti anche nelle ultime ore. Ma le richieste del club statunitense per il cartellino del giocatore sono molto elevate, al punto che la Fiorentina sta per tirarsi fuori dalla corsa a Diego Rossi.