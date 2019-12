Il retroscena: Diego Lopez libero per il Genoa. Già una settimana fa…

In Uruguay lo danno già fatto. Nel senso che hanno già annunciato la prestazione di Diego Lopez, il nome che avevamo fatto nei giorni scorsi, esattamente una settimana fa, in presenza di una posizione già in bilico di Thiago Motta. Il Genoa aveva pensato a Ballardini, ma i rapporti con Preziosi sono insanabili. In Uruguay danno per scontata la presentazione di Lopez per il 27 dicembre. Confermando la nostra pista di una settimana fa: rispetto a quanto vi avevamo raccontato, ora Lopez è libero dal rapporto con il Penarol. Lopez conosce bene il direttore sportivo Marroccu, ds da pochi giorni del Genoa e che aveva sondato anche Ficcadenti, presente a San Siro con Preziosi. Facce nere all’intervallo con l’Inter in vantaggio per 2-0 e un Genoa inesistente.

