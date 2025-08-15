Il retroscena: dialoghi positivi per Douglas Luiz-Nottingham. Ora…

Douglas Luiz si avvicina al Nottingham Forest. Ieri vi avevamo parlato di dialoghi programmati per la giornata di oggi, la trattativa sta procedendo. La Juventus chiede almeno 35 milioni con riscatto garantito, la destinazione ha il gradimento del brasiliano che tornerebbe volentieri in Premier. Il weekend servirà per mettere a posto tutti i paletti e per programmare la chiusura dell’operazione, fino a quel momento bisognerà avere pazienza e prudenza. La Juventus utilizzerebbe una parte di quella cifra per il prestito oneroso di Kolo Muani e poi penserebbe al sostituto di Douglas Luiz con O’Riley del Brighton nome da seguire.

