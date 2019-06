Il retroscena: Di Francesco, la Samp ha fiducia. Ma intanto Pradè…

La Samp spera di incassare presto il sì di Di Francesco, è la prima scelta per la panchina, alternativa Pioli. Ma dobbiamo seguire con attenzione anche la vicenda Montella a Firenze, lo stesso Commisso ha detto che prima vuole parlargli e poi decidere. Pradè ovviamente spingerà per la conferma del suo grande amico Montella, ma dobbiamo ancora pazientare. Il retroscena è questo: quando Pradè era stato contattato timidamente dalla Samp per poi scegliere la Fiorentina, era intervenuto anche sulla questione Di Francesco per i blucerchiati. Una chiave da tenere in considerazione se Montella non fosse confermato, ma Pradè è dalla sua parte, e se tra Eusebio e la Samp subentrassero intoppi allora la Fiorentina è un’ipotesi.

Foto: Twitter ufficiale Roma