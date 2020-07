Il retroscena: Di Francesco dice no all’Alaves. E c’è una spiegazione

Il no è definitivo. Poco fa Eusebio Di Francesco ha declinato la proposta dell’Alaves, un biennale da 1,8 milioni a stagione. La motivazione non è economica, l’offerta era importante, ma evidentemente Di Francesco non ha ancora digerito la delusione Samp e vuole essere sicuro. Aveva pensato a un futuro nella Liga, ma probabilmente i programmi dell’Alaves non coincidono con i suoi. Il club spagnolo lo aveva messo al primo posto della lista, ora andrà su un altro obiettivo. E Di Francesco continuerà a riflettere, magari aspettando una proposta dalla Serie A che possa dargli le motivazioni giuste.

Foto: twitter Samp