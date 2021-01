Il retroscena: Di Carmine prima rinnova con l’Hellas e poi va a Crotone. Domani il via libera

Samuel Di Carmine si appresta a diventare il nuovo attaccante del Crotone. Lui e Bonazzoli per Giovanni Stroppa, in attesa del sì di Federico Di Francesco con chiusura a situazioni straniere troppo complicate. Prima Di Carmine rinnoverà il contratto con il Verona fino al 2022 con opzione, ci sono già gli accordi. Poi il via libera per il Crotone, dietro il pagamento di un indennizzo, che arriverà domani nel corso di un incontro in Lega tra i due presidenti Setti e Ursino.

Foto: Twitter H.Verona