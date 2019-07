Il retroscena: Demiral, la posizione della Juve e le valutazioni del Milan

Nelle valutazioni della Juve, Merih Demiral non ha la stessa importanza di Caldara un’estate fa. Ci spieghiamo: più o meno un anno fa di questi tempi la Juve aveva deciso di cedere l’ex Atalanta al Milan senza problemi e senza chiedere il controllo del cartellino. Per Demiral è diverso: la Juve lo considera un potenziale titolare per il futuro, lo valuta più di 40 milioni e vorrebbe mantenere il controllo. Il suo nome viene accostato ai rossoneri da almeno tre giorni, ma le valutazioni non hanno fin qui portato a una trattativa vera. Se il Milan uscisse allo scoperto mettendo sul tavolo una cifra del genere, bisognerebbe vedere la reazione della Juve. E la partita viaggia oggi su binari abbastanza complicati.

Foto: Twitter ufficiale Uefa