Il Lecce è pronto a piazzare un doppio colpo in difesa e, come raccontato in esclusiva lo scorso 27 luglio, accelera per Cristian Dell’Orco ed Edoardo Goldaniga. Raggiunti quasi tutti gli accordi con il Sassuolo, club con il quale si cercherà di limare gli ultimi dettagli anche per Babacar, che ha già detto sì al club salentino.