Il retroscena: Deiola alla Cremonese stop. Sulla formula…

Alessandro Deiola vuole la Cremonese, una precisa richiesta di Rastelli, ma l’affare si è complicato non poco. Il club di Arvedi non ha accettato la richiesta del Cagliari, prestito con obbligo di riscatto in caso di serie A e non prestito oneroso (da 600 mila euro) con diritto. Deiola aveva mercato in A, il Cagliari aveva respinto la proposta del Brescia. Ora la Cremonese deve utilizzare la stessa formula attuata per Valzania: prestito con obbligo, appunto. Ma difficilmente lo farà, pessimismo.

Foto: twitter ufficiale Cagliari