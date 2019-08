Il retroscena: Defrel ha scelto la Samp. Ora la Roma…

Gregoire Defrel ha scelto la Samp, decisivo il colloquio con Eusebio Di Francesco. E la Samp ha intenzione di chiudere in prestito con obbligo di riscatto per una cifra sotto i 15 milioni. Per Defrel nell’ultimo mese c’è stato il pressing di diversi club, in testa il Cagliari, e anche se le trattative vanno viste al traguardo, lo scatto Samp ha l’aria di essere quello decisivo. Ora l’accordo con la Roma, dopo i contatti che già ci sono stati. La stessa Roma spera di trovare una soluzione per Schick in Bundesliga (tra Lipsia e Borrusia Dortmund), mentre per Santon siamo ancora in una fase di stand-by dopo i sondaggi di Maiorca e Real Sociedad. Vedremo nelle prossime ore.

Foto: Sampdoria Twitter