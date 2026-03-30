Il retroscena: De Zerbi-Tottenham, pressing da sabato. I motivi del possibile sì

30/03/2026 | 10:20:58

Roberto De Zerbi e il Tottenham: nei giorni scorsi era circolata, soprattutto in Italia, la voce di un no definitivo con predisposizione a valutare la proposta Spurs soltanto a partire dalla prossima estate. Evidentemente le cose stanno in un modo diverso visto che proprio in queste ore De Zerbi ha dato apertura agli Spurs: pressing in corso da sabato sera, contratto quinquennale e carta bianca assoluta. Predisposizione ad accettare, l’apertura è totale, perché diversi infortunati sono sul punto di rientrare e perché il prossimo impegno del Tottenham sarà tra oltre 10 giorni (il 12 aprile in casa del Sunderland) e quindi ci sarebbe il tempo per preparare una partita molto importante per provare ad allontanarsi dalla zona caldissima della classifica. Ecco perché De Zerbi ora ha aperto e potrebbe accettare, contrariamente alle voci degli ultimi giorni. Per lui sarebbe il ritorno in Premier dopo la proficua esperienza con il Brighton, il modo migliore per archiviare definitivamente la parentesi con l’Olympique Marsiglia con l’addio di poche settimane fa.

Foto: Instagram Marsiglia