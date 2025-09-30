Il retroscena: De Rossi, voglia di tornare in pista. C’è anche il Torino

Daniele De Rossi non vede l’ora di tornare in azione dopo un periodo sabbatico che gli ha permesso di meditare e di metabolizzare la delusione relativa alla sua esperienza con la Roma. Adesso De Rossi è pronto, a costo di risolvere il contratto con i giallorossi. De Rossi ha valutato nei mesi scorsi qualche opportunità dall’estero, ma gli estimatori non mancano anche in Italia. Per esempio, il profilo piace al Torino e potrebbe essere un’opzione, anche se Baroni avrà almeno una nuova opportunità e dobbiamo sempre ricordare che i granata hanno Vanoli sotto contratto fino al prossimo giugno. Ma De Rossi è pronto a rientrare, il Torino è una possibilità ma non l’unica.

