Il retroscena: De Rossi, stamattina l’ultima offerta (biennale) della Fiorentina. Ma il Boca…

Che Daniele De Rossi avesse deciso di lasciare il calcio, era tutto da stabilire, alla larga da certezze e rumors senza troppo fondamento. Lui non ha scelto, non ha deciso, anzi sembra orientato a continuare. Molto attendibili le notizie provenienti subito dopo le 20 dall’Argentina: il pressing del Boca è sempre alto, grazie al lavoro di Burdisso. Il retroscena di stamattina: la Fiorentina aveva offerto un contratto biennale, sarebbe (o sarebbe stata?) l’unica possibilità in Italia. Ma ora il Boca va in pressing e dall’Argentina hanno parlato anche di un viaggio entro questo fine settimana per prendere contatto con il possibile nuovo futuro di De Rossi.

Foto: Twitter ufficiale Roma