Il retroscena: De Rossi, la Fiorentina ha detto sì. Unica soluzione valutata da Daniele, ma ora…

Daniele De Rossi ha aperto completamente alla Fiorentina, un anno da calciatore prima di staccare la spina. I contatti tra stanotte e stamattina hanno portato a un’apertura che deve però tramutarsi in una decisione definitiva. Oggi la soluzione Fiorentina è l’unica possibile, De Rossi ha scartato le altre (Milan, Bologna, l’estero), ma vuole riflettere ancora. I viola sono l’unica possibilità semplicemente perché De Rossi sarebbe vicino a Roma, non urterebbe la sensibilità dei tifosi giallorossi ed il rapporto con Montella e Pradè aiuta non poco. Ma servono altre riflessioni, soprattutto da parte del giocatore, la convinzione assoluta. E bisognerà portare pazienza. Di sicuro nelle ultime ore ha parlato soltanto con la Fiorentina, non gli mancano altre proposte ma sarà lui a decidere la soluzione migliore. E conterà soltanto la sua volontà, dopo l’apertura totale della Fiorentina e quella dello stesso centrocampista di stamattina.

Foto Twitter Roma