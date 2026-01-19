Il retroscena: De Rossi insiste per Prati al Genoa

19/01/2026 | 10:59:22

Daniele De Rossi aspetta Baldanzi al Genoa, ma sta spingendo anche per l’arrivo di Matteo Prati dal Cagliari. Già tre giorni fa vi avevamo annunciato il tentativo del Genoa per il centrocampista, nella notte tra venerdì e sabato abbiamo aggiunto che il club rossoblù avrebbe voluto insistere. Ora possiamo aggiungere che anche nelle ora antecedenti alla partita di Parma ci sono stati nuovi dialoghi. Tutto questo perché il Torino si è concesso una riflessione e sullo scambio con Anjorin sono emerse nuove perplessità del Cagliari, non più convintissimo per i continui infortuni dell’ex Empoli. Oltretutto ci sarebbe un nodo formula da sciogliere (i granata devono esercitare l’obbligo di riscatto per Anjorin), i sardi sono tornati su Lovric e De Rossi si è inserito da giorni su Prati con la possibilità di insistere.

foto x genoa