Il retroscena: De Rossi, con la Samp c’è anche il Monza ma dipende dai programmi

27/06/2025 | 20:37:33

Daniele De Rossi vuole tornare a lavorare, ma cerca le massime garanzie altrimenti starà fermo. Vi avevamo parlato della Samp, situazione confermata dal presidente Manfredi, ma dipenderà molto dai programmi. De Rossi è la prima scelta della Samp (ci sono altri candidati come Foti), ma deve essere completamente convinto, altrimenti non farà passi avventati. Il discorso vale per il Monza che lo ha sondato in previsione di una svolta che prevede Baldissoni CEO e Burdisso direttore sportivo. I brianzoli hanno preso Paolo Bianco, ma se ci fosse il ribaltone societario potrebbe andare su un altro obiettivo. Anche in questo caso De Rossi, sicuramente sondato, chiederà garanzie altrimenti resterà alla finestra.

