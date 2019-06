Il retroscena: De Rossi, ci prova anche Sabatini. E quella proposta dell’Under 21…

Daniele De Rossi vuole continuare a giocare, almeno per un anno. E difficilmente cambierà idea, anche se gli è arrivata la proposta di guidare l’Under 21, a maggior ragione se dovesse finire il ciclo Di Biagio. De Rossi valuterà con calma, ha messo in stand-by l’estero. Tra smentite e depistaggi possiamo dire che il rapporto con Giampaolo è bellissimo e va seguito; la Fiorentina smentisce, ma c’erano stati contatti 5 giorni fa; la Samp al momento non ci ha pensato, ma potrebbe farlo se Totti accettasse l’eventuale proposta di Ferrero. In fila c’è anche il Bologna, considerato che Sabatini ha un grande rapporto con De Rossi, ma per ora ci fermiamo qui.

Foto: Twitter ufficiale Roma