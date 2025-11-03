Il retroscena: De Rossi aspetta l’ultima decisione del Genoa e rinuncia a Boca-River

03/11/2025 | 16:39:34

Daniele De Rossi è il candidato principale per la panchina del Genoa. Il problema è che bisognerebbe non dirlo ad alta voce visto che tra poche ore il club rossoblù sarà impegnato nel posticipo di Reggio Emilia contro il Sassuolo e avrà la coppia Murgita-Criscito in panchina. La scelta sarebbe stata fatta a prescindere dall’esito della gara delle 18,30, utilizziamo il condizionale perché poi nel calcio basta un risultato per cambiare idea e rimangiarsi tutto. Confermate le indiscrezioni de La Repubblica di ieri mattina che aveva parlato di un accordo imminente per raggiungere gli ultimi accordi, con De Rossi che aveva scavalcato Vanoli contattato nella giornata di venerdì. Il retroscena raccontato da Sportitalia consiste nel fatto che De Rossi aveva chiesto al suo ex compagno Paredes alcuni biglietti per Boca-River di domenica prossima. Da grande appassionato di calcio argentino e da ex Boca DDR aveva fatto più di un pensiero a un blitz, ma le ultime novità legate al Genoa lo hanno portato a cancellare il viaggio.

foto sito roma.

English version