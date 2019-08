Il retroscena: De Paul, sì alla Fiorentina. Ora Udinese e viola…

Rodrigo De Paul vuole la Fiorentina. E questo indipendentemente dal suo post social di ieri, con un cuore viola, immediatamente rimosso. Lui si sente pronto per un salto di qualità, con tutto il rispetto e la gratitudine per il club friulano. L’incontro di venerdì scorso non è stato organizzato casualmente, le frenate di ieri della Viola sono normali perché nessuno vuole farsi prendere per il collo. La cifra base dell’operazione è di 25 milioni più 5 di bonus, ma i due club hanno parlato negli ultimissimi giorni anche del possibile coinvolgimento nell’affare di altri profili come Simeone e Benassi, che chiaramente abbatterebbero la cifra sopracitata. La genuinità di Commisso che ha detto di essere pronto per un grande investimento, che del resto la Fiorentina aveva programmato per Berardi, sono la conferma che la partita resta aperta. Esattamente come quella per Raphinha, ma la Fiorentina preferirebbe investire su De Paul, visto che anche la valutazione dell’esterno dello Sporting è salita a dismisura dopo le ultime prestazioni con gol.

Foto: Twitter ufficiale Udinese