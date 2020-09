Il retroscena: De Paul può restare a Udine. Okaka spinge per il Fenerbahce

L’Udinese non ha avuto fin qui una proposta da almeno 35 milioni che giustificherebbe l’eventuale cessione di Rodrigo De Paul. E in presenza di questa situazione, l’Udinese potrebbe anche decidere di ritirare l’argentino dal mercato. Contando sulla grande professionalità dello stesso De Paul che non ha mai puntato i piedi per andar via. Oggi è così, chiaramente dobbiamo aspettare e capire se qualcuno rilancerà nelle prossime due settimane quelle che porteranno alla chiusura del mercato. Nel frattempo questa situazione potrebbe liberare Stefano Okaka che spinge per andare al Fenerbahce (ha un accordo totale). Da lunedì si entrerà nel vivo, la distanza tra i turchi e l’Udinese è di circa un paio di milioni, l’offerta del Fenerbahce è di cinque milioni più eventuali bonus.

Foto: twitter personale De Paul