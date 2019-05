Il retroscena: De Paul-Inter, ecco la verità. Per il Napoli…

Rodrigo De Paul sta vivendo un momento d’oro. Un finale di stagione in crescendo (4 assist nelle ultime due decisive gare) e una salvezza conquistata aritmeticamente con la sua Udinese. Ma il futuro dell’argentino – salvo sorprese – sarà lontano dal Friuli: a gennaio vi abbiamo svelato la base d’intesa raggiunta con l’Inter, per l’estate, per un’operazione da circa 30-35 milioni. Il discorso era stato avvallato anche da Spalletti, bisognava soltanto perfezionare le cifre e i dettagli dell’affare. L‘Inter si era mossa con largo anticipo, ma ora sta facendo tutte le valutazioni del caso, a maggior ragione in virtù dell’imminente arrivo di Conte sulla panchina nerazzurra e che potrebbe cambiare i piani anche in chiave mercato. E il Napoli? Il club di De Laurentiis ci aveva provato già a gennaio e resta sempre attento alle evoluzioni su De Paul, anche perché i rapporti con l’Udinese sono eccellenti. Situazione da seguire in attesa di nuovi sviluppi.

Foto: Twitter ufficiale Udinese