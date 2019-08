Il retroscena: De Paul, ecco cosa si sono detti Udinese e Fiorentina. Su Benassi e Simeone…

Rodrigo De Paul è un profilo che piace molto alla Fiorentina perché, pur non essendo un esterno classico, può giocare in più ruoli e adattarsi sia al 4-3-3 che al 4-2-3-1. Ecco perché, dopo i sondaggi di qualche settimana fa, il club viola si è incontrato giovedì scorso a Firenze con l’Udinese rappresentata da Marino e Collavino. L’idea è quella di avvicinarsi alla richiesta friulana da 40 milioni mettendo sul tavolo una cifra vicina ai 35, qualcosa in più rispetto ai 32 (prestito con obbligo) che la Fiorentina spenderebbe per Berardi se non fosse per il muro fin qui alzato dal Sassuolo. Ma occhio a una possibile contropartita: Simeone a parte, un profilo che piace all’Udinese è quello di Benassi. Intanto, De Paul parte dalla panchina contro il Milan…

Foto: twitter ufficiale Udinese