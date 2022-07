Il retroscena: de Ligt spinge per il Chelsea. Ma il Bayern ha sondato

Nel pomeriggio c’è stato un contatto tra Juve e Chelsea per parlare di Matthijs de Ligt. I Blues hanno preannunciato un’altra offerta che potrebbe andare oltre i 70 milioni di base più bonus. De Ligt è una priorità di Tuchel, l’olandese spinge per andare, si lavora per raggiungere una base da 75 milioni almeno più molti bonus (alcuni facilmente raggiungibili). In giornata c’è stato il sondaggio, che vi avevamo preannunciato, del Bayern ma per il momento è più avanti il Chelsea (anche come gradimento dell’olandese). La Bild ha ribadito l’interesse del Bayern, ma non siamo a conoscenza di una scelta fatta a favore di un club piuttosto che di un altro. Anche perché sarà l’offerta alla Juve sul cartellino a fare la differenza, a maggior ragione se consideriamo che la clausola è di 120 milioni. Chi si avvicina, avrà maggiori possibilità di tagliare il traguardo.

Foto: de Ligt Instagram