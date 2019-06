Il retroscena: De Ligt, la Juve pronta agli ultimi dettagli. E Raiola…

La Juve è pronta a scattare, gli ultimi dettagli per acciuffare De Ligt. La concorrenza si è defilata, Mino Raiola abile tessitore, già prima di sabato potrebbe scattare una missione in Olanda per perfezionare gli accordi con l’Ajax. Con o senza Paratici, lo vedremo, ma ormai sono dettagli. Dopo aver risolto il nodo ingaggio, scendendo sotto i 15 milioni iniziali e attestandosi sui 12-13, bonus inclusi, la Juve ha gli argomenti per convincere il club olandese. E lo stesso Ajax sa che De Ligt ha scelto. Il cartellino era stato valutato tra i 75 e gli 80 milioni, la Juve potrebbe chiudere con una base fissa da 65-67 milioni più bonus per avvicinarsi il più possibile alla richiesta del club olandese. Countdown.

Foto: Twitter ufficiale Ajax