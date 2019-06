Il retroscena: De Ligt-Juve, l’ultima volata. Per Sarri…

De Ligt alla Juve: siamo in volata, con la piena fiducia e l’ottimismo che serve in situazioni del genere. Il club bianconero sta limando gli ultimi dettagli sull’ingaggio in doppia cifra (dai 12 milioni in su) per assecondare le richieste di Mino Raiola (sponda evidentemente giusta) e per poi andare dall’Ajax e chiudere l’operazione da oltre 70 milioni con i bonus. Sarri è letteralmente entusiasta di poter allenare un ragazzo di grande talento, dai mezzi tecnici straordinari e che l’allenatore vuole inserire al più presto per farlo crescere a livello organizzativo nel reparto arretrato. Non solo: Sarri ha già studiato De Ligt e lo ritiene giustamente fortissimo individualmente, capace di diventare il migliore al mondo nei movimenti per la difesa. La volata per la fumata bianca è carica di fiducia e ottimismo.

Foto: Twitter ufficiale Ajax