Il retroscena: De Bruyne, il Napoli spinge. La moglie è stata in città

07/05/2025 | 23:03:11

Il Napoli vuole conquistare il quarto scudetto della sua storia ma intanto si sta muovendo concretamente sul mercato. Kevin De Bruyne è un obiettivo vero, possiamo aggiungere un retroscena fondamentale: nell’ultima settimana Michele Lacroix, moglie del centrocampista belga classe 1991 che lascerà il Manchester City, è stata a Napoli per visitare un paio di appartamenti. Ulteriore conferma dell’apertura, in attesa di ulteriori sviluppi che vanno seguiti in tutti i dettagli. Il Napoli è pronto a mettere sul tavolo un biennale con opzione per un’altra stagione. Inutile dire che sarebbe un colpo di assoluto spessore.

#DeBruyne a #Napoli è una cosa che può andare fino in fondo. Il retroscena importante: nell’ultima settimana la signora DeBruyne è stata segretamente in città per visitare un paio di appartamenti. Quindi la disponibilità è totale, il #Napoli pronto a offrire un biennale con… — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 7, 2025

Foto: Instagram City