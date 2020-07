Il retroscena: De Biasi accetta le condizioni, sarà il ct dell’Azerbaigian. Nel suo staff Benny Carbone

Gianni De Biasi ha accettato poco fa le condizioni, ci sono gli accordi totali, mancano soltanto le firme che arriveranno presto. Sarà lui il prossimo commissario tecnico dell’Azerbaigian, una nuova esperienza all’estero per l’allenatore.

Le trattative stavano andando avanti blindate da qualche settimana, rispetto alle comunicazioni della Federazione azera possiamo andare oltre: le condizioni sono state accettate, gli accordi raggiunti. E c’è di più: nello staff di Gianni De Biasi anche Benny Carbone che stava valutando alcune situazioni in Serie C (Feralpisalò e Vibonese) ma che si cimenterà in una nuova e importante esperienza lontano dall’Italia.

