Il retroscena: Darmian, perché piace a Conte. Il contratto è pronto. Storia di un possibile… anticipo

Su Matteo Darmian vi abbiamo detto tutto, già la scorsa estate (quando l’Inter lo aveva bloccato favorendo il suo trasferimento al Parma). L’idea era quella di farlo arrivare la prossima estate, ma la telefonata con il Chelsea ha gelato l’Inter: non ci sono margini per arrivare a Marcos Alonso, la richiesta è di 45 milioni. Quindi ora si può anticipare, il contratto è pronto (da circa due milioni a stagione), al Parma potrebbe andare un indennizzo tecnico (Dimarco). Darmian è molto apprezzato da Conte: può giocare su entrambe la fasce, tatticamente è affidabile, la classica pedina che può dare un contributo prezioso. Ora la tavola è stata apparecchiata per un potenziale anticipo rispetto alle strategie. E tenendo conto che l’Inter aveva bloccato Darmian in tempi non sospetti, un passaggio che oggi non può essere bypassato come se nulla fosse…

Foto: Parma Twitter