Il retroscena: D’Amico, idea Zappacosta ma rapporti gelidi con l’Atalanta. E su Venturino…

09/06/2026 | 23:25:49

Tony D’Amico ha pensato a Zappacosta, ma i rapporti con l’Atalanta sono gelidi non solo per una stagione caratterizzata da scelte sbagliate (Juric in testa), ma anche per l’epilogo. Non è un questione di valutazione, per l’Atalanta l’esterno è comunque una pedina sempre preziosa, ma da una mancanza di dialogo amplificata dai tempi che si sono prolungati prima di liberare il direttore sportivo in direzione Roma. Il club giallorosso sta lavorando con il Genoa che intende riscattare Baldanzi, nell’operazione potrebbe entrare Venturino che però finirebbe fuori lista e di sicuro non sarebbe un gran vantaggio perché giocherebbe molto poco, avendo la Roma necessità di prendere esterni offensivi di spessore.

foto sito atalanta