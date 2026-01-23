Il retroscena: Da Cunha e il mercato, tra speculazioni e verità

23/01/2026 | 23:50:15

Il Como non ha la minima intenzione di privarsi di Lucas Da Cunha, centrocampista e soprattutto capitano di una squadra che sta volando. Possiamo ricostruire quanto è successo negli ultimi giorni con il classe 2001 accostato all’Olympique Marsiglia senza alcun tipo di profondità. Fabregas ha chiarito in conferenza (“non so nulla”), aggiungiamo che fin qui non si è verificato alcun tipo di contatto. E che probabilmente ci sono personaggi che hanno interesse a fare speculazioni per movimentare un mercato inesistente. E che magari trovano qualche sponda mediatica per ottenere un po’ di pubblicità. Il Como ha avuto zero richieste, ritiene Da Cunha indispensabile, figuriamoci a circa 10 giorni dalla conclusione del mercato invernale.

Foto: sito Como