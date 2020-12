Il retroscena: crisi Genoa, Ballardini aspetta un contatto che ancora non c’è, è pronto a dire sì. Gli scenari

Com’era facilmente prevedibile, la nuova sconfitta del Genoa a Benevento ha messo ulteriormente in bilico la posizione di Rolando Maran. Potremmo anche dire che, se dipendesse da Preziosi, il cambio sarebbe già automatico. È già tanto che il numero uno del club abbia resistito così a lungo. Il profilo maggiormente gradito è quello di Davide Ballardini con l’ulteriore particolare che il diretto interessato (già protagonista di alcune imprese sotto la Lanterna) sarebbe pronto a dire sì, ovviamente a determinate condizioni. Non c’è stato ancora un contatto diretto, possibile che avvenga entro la tarda serata: Preziosi deve decidere se confermare Maran (ormai sfiduciato) fino al derby di La Spezia oppure se procedere immediatamente. Va comunque ricordato che il Genoa ha Davide Nicola sotto contratto, ma lavorerà per trovare un’intesa con Ballardini in attesa di un probabile contatto che fin qui non c’è stato.

Foto: Twitter Genoa