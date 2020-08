Il retroscena: Criscito, il futuro può essere lontano dal Genoa

Ci risiamo. Tra Mimmo Criscito e il Genoa il futuro torna a essere in bilico. Più o meno come lo scorso gennaio, quando era stato sancito il suo trasferimento alla Fiorentina, prima di un pentimento proprio quando sembrava tutto fatto. Adesso le riflessioni sono tornate di moda e sempre più attuali, evidentemente non c’è reciproca soddisfazione. E forse il club, contrariamente a qualche mese fa, non si strapperebbe i capelli se Criscito dovesse davvero cambiare aria. Vedremo le evoluzione, ma i problemi dello sconosciuto gennaio sono tornati più che mai attuali.

Foto: instagram personale