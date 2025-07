Il retroscena: Cremonese, tentativo respinto per Montipò. E chiusura per Audero

24/07/2025 | 18:02:04

La Cremonese si prepara ad accogliere un nuovo portiere, si tratta di Emil Audero in uscita dal Como, operazione ormai ai dettagli dopo i vari inseguimenti non riusciti (da Terracciano a Sportiello, passando per Gollini). In mattinata la Cremonese ha fatto un tentativo per Lorenzo Montipò, ma ha incassato il no del Verona malgrado il portiere sia in scadenza. E così la Cremonese ha ormai chiuso per Audero.

Foto: Instagram Audero