Il retroscena: Cremonese, nuovi contatti con Iachini (che prende tempo)

La Cremonese non può essere soddisfatta di Massimo Rastelli che ovviamente è a rischio esonero dopo la sconfitta contro il Cittadella. Dopo i sondaggi di qualche settimana fa, ci sono stati nuovi contatti con Iachini che, però, ha preso tempo e aspetta di capire cosa accadrà in serie A, particolarmente a Genova sponda Samp. Ma Rastelli resta a rischio e nella lista ci sono anche Baroni e Nicola, pur avendo quest’ultimo in più occasioni manifestato il desiderio di ripartire dalla serie A.

