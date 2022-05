Il retroscena: Cremonese in pressing per convincere Gattuso

La Cremonese si è congedata da Fabio Pecchia, oggi prima scelta del Benevento con Filippo Fusco nel ruolo di direttore sportivo, e ora vuole scegliere il sostituto. In giornata da Cremona sono circolate voci su Andrea Pirlo, in realtà il vero pressing di Ariedo Braida è nei riguardi di Gennaro Gattuso. Non sarà semplice, il tentativo è in corso. Ringhio vorrebbe ripartire dopo l’esperienza di Napoli e l’addio rapidissimo alla Fiorentina, sta valutando altre proposte, Braida ci prova.

Foto: Twitter Fiorentina