Il retroscena: Cremonese-Giampaolo, contatto diretto tra l’agente e il Lecce

17/03/2026 | 19:14:51

Davide Nicola è sempre più separato in casa Cremonese. Non gli è stato ancora comunicato l’esonero, ma è evidente che la Cremonese non ha più fiducia in lui. E sabato giocherà una partita forse decisiva a Parma. Poco fa c’è stato un contatto diretto tra Tullio Tinti, agente di Marco Giampaolo, e il Lecce che ha ancora sotto contratto il tecnico abruzzese. Una pista anticipata da Luca Cilli lo scorso 8 marzo quando era stato fatto proprio il nome di Giampaolo come possibile candidato, in compagnia di Luca Gotti che evidentemente è stato scartato. La telefonata di poco fa sembra l’anticamera di una svolta imminente, se la Cremonese cerca altri allenatori evidentemente non ha più fiducia di continuare con Nicola. Per Giampaolo si tratterebbe di un ritorno a Cremona dopo l’esperienza in Lega Pro di oltre 10 anni fa.



Foto: X Lecce