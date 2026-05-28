Il retroscena: Corvino ha comunicato al Lecce il desiderio di voler riposare

28/05/2026 | 17:11:19

Pantaleo Corvino e il Lecce si separano. Una decisione del direttore, all’interno di un grande rapporto di stima e amicizia, che ha comunicato di volersi concedere un periodo di riposo dopo anni particolarmente stressanti. Ma anche straordinari se pensiamo a una promozione dalla Serie B a e quattro salvezze consecutive in A. Corvino ha profuso il massimo impegno con risultati sotto gli occhi di tutti non soltanto in campo ma con straordinarie plusvalenze vitali per il club. Adesso Corvino intende riposarsi per poi eventualmente ripartire. E il Lecce ha preso atto della decisione.

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