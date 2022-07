Il retroscena: Cortinovis lascia in sospeso il Palermo e sceglie il Verona

Nel pomeriggio il Palermo aveva una call per chiudere l’operazione Alessandro Cortinovis con l’Atalanta. C’erano gli accordi tra i club ed era stato impostato anche quello con l’agente del centrocampista reduce dal prestito di Reggio Calabria. Ma subito dopo le 18 Cortinovis ha scelto il Verona, lasciando in sospeso il Palermo che aveva già chiuso con l’Atalanta per Elia e che aveva gli accordi anche per Cortinovis. Ma quest’ultimo ha deciso di scegliere il Verona, ormai non ci sono più margini per i rosanero.

Foto: Twitter Reggina