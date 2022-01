Il retroscena: Corona-Siviglia, accordo per giugno. Monchi anticipa

Il Tecatito per il Siviglia, al secolo Jesus Corona, esterno offensivo di 29 anni in scadenza di contratto con il Porto. L’irruzione della tarda serata di ieri e che vi abbiamo raccontato in esclusiva ha portato a un accordo per la prossima estate, contratto triennale con opzione. Ma il Siviglia ha le necessità di anticipare, serve uno specialista in quel ruolo, non a caso aveva cercato invano di avvicinarsi prima a Martial e poi a Orsolini, trovando in entrambi i casi il semaforo rosso. Ecco che in giornata c’è stato un incontro a Oporto per arrivare a una soluzione rapida, considerata la fretta di Lopetegui. In passato Corona era stato nella lista del Milan, adesso lo aspetta il Siviglia.

Foto: Twitter Porto