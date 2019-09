Il retroscena: Cornacchini, un punto e poco gioco. E l’ombra di Castori…

Cornacchini non riesce a far decollare il Bari. Un pareggio interno, appena un punto nelle due partite al San Nicola, ma contro la Reggina ci si aspettava molto di più. A maggior ragione per onorare un mercato stellare da parte della società. La prestazione soprattutto nel primo tempo ha lasciato a desiderare: squadra senza idee, senza gioco, spesso in difficoltà. Ora Cornacchini deve fare di più: non ha molto tempo, a partire dalla prossima gara di Francavilla. Sullo sfondo l’ombra di Fabrizio Castori, tra diversi candidati è quello che convincerebbe di più per esperienza e abitudine a lavorare in piazze calde. Cornacchini si tiene il punto, ma ha la necessità di darsi una mossa: il Bari deve sviluppare un gioco convincente per raccogliere di più, prima che sia troppo tardi per un allenatore già sotto pressione.