Il retroscena: Conti-Parma, c’è una clausola da 10 milioni

Andrea Conti dal Milan al Parma: operazione da 7 milioni in prestito con obbligo di riscatto, le visite programmate per la giornata di oggi sono slittate a domani ma si tratta di dettagli. Più che sulla percentuale da futura vendita a favore del Milan, il Parma ha accettato di inserire una clausola rescissoria da 10 milioni per chi in futuro fosse davvero interessato a Conti. Che intanto ha una necessità e grande voglia: tornare a Parma il terzino che con la maglia dell’Atalanta faceva la differenza.

Foto: sito Milan