Il retroscena: Conti, la Fiorentina c’è ancora e ha la priorità. Il Parma spera

Andrea Conti e la Fiorentina: una trattativa che era partita in modo lanciato nei primi giorni della settimana e che sembrava dovesse portare alla fumata bianca in tempi rapidi. Poi il club viola ha preferito aspettare il ritorno di Commisso e quindi la situazione è entrata in una fase di stand-by. Si è inserito il Parma, D’Aversa conosce e apprezza Conti fin dai tempi di Lanciano e ritiene che posso giocare in più sistemi di gioco. Conti preferirebbe la Fiorentina, con tutto il rispetto per il Parma, quindi bisogna aspettare. Di sicuro i viola non sono su Odriozola, terzino del Real: nessuna trattativa e neanche un accenno.

Foto: sito Milan