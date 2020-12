Il retroscena: Conte aveva sondato Gervinho già a giugno 2019. Cosa cambia ora

L’Inter cerca da un anno e mezzo il vice Lukaku, ma non è detto che sia una prima punta. Anche perché l’Inter non ha intenzione di spendere tanti soldi per un attaccante a gennaio e deve comunque trattarsi di un profilo all’altezza. Non è detto che l’attaccante debba avere le caratteristiche di Lukaku, ecco perché il nome di Gervinho torna di moda. A Conte piace perché spacca le partite, qualità che non passano inosservate. E non a caso facemmo il nome di Gervinho, accostandolo a sorpresa proprio all’Inter, addirittura il 3 giugno 2019, quando l’allenatore si era appena insediato. Il gradimento resiste, non è più così scontato che l’ivoriano resti a Parma considerato anche che per lui ci sono sempre sirene straniere. Una chiave potrebbe essere sempre Pinamonti, in uscita dall’Inter alle condizioni giuste e con un ingaggio comunque di un certo spessore.

Foto: Twitter Parma