Il retroscena: contatti diretti (da ieri sera) tra Fabio Paratici e la Fiorentina

20/12/2025 | 14:56:46

Paolo Vanoli si gioca la panchina della Fiorentina domani pomeriggio contro l’Udinese. Ma il club sta pensando a una figura da inserire nell’organigramma tecnico, un nuovo direttore tecnico-direttore sportivo che possa entrare in una situazione molto delicata. Vi abbiamo già raccontato che non ci sono stati fin qui margini o contatti con Cristiano Giuntoli, sono stati fatti altri nomi che non trovano grandi riscontri. Ma ci conferme su Fabio Paratici, un nome circolato stamattina in una lista di tre o quattro candidati. Possiamo andare oltre: ci sono stati contatti diretti nella serata di ieri tra Paratici e la Fiorentina, la società viola ha chiesto di capire i margini per poter eventualmente lasciare il Tottenham. I dialoghi sono in corso, Paratici darà una risposta entro i primi giorni della prossima settimana: il direttore sportivo dovrebbe prima liberarsi dagli Spurs quindi siamo ancora in una fase embrionale, ma è una traccia da seguire.

Foto: X Juventus