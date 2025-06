Il retroscena: come può cambiare ora il mondo di Victor Osimhen

01/06/2025 | 14:30:53

Victor Osimhen ha un contratto con il Napoli in scadenza tra 13 mesi, un’opzione rinnovo per un’altra stagione (giugno 2027) da 15 milioni netti di ingaggio a stagione (strada non praticabile) e una situazione che sta cambiando. Come abbiamo già raccontato venerdì, con l’uscita di Cristiano Giuntoli dalla Juve cadono i presupposti che lo avevano portato a dare la precedenza ai bianconeri malgrado il pressing dell’Al Hilal in corso da settimane. È vero che il Napoli non avrebbe voluto trattare con la Juventus, ma la volontà del calciatore avrebbe potuto fare la differenza. Ci spieghiamo: avvicinandosi alla scadenza e con la sua volontà manifestata più volte a chi (Giuntoli) lo ha portato in Italia, anche il Napoli avrebbe dovuto valutare un’offerta bianconera nei primi 15 giorni di luglio, anche se la clausola da 75 milioni non è valida per l’Italia. Altrimenti il club azzurro avrebbe corso il rischio di restare con il cerino in mano, trascorrendo i giorni e con il desiderio Juve di Osimhen. Adesso che Giuntoli non è più bianconero, il nigeriano dovrà per forza rivalutare altri discorsi, compreso l’Al Hilal che gli fa ponti d’oro da settimane e che non aveva avuto fin qui apertura. A meno che per Osimhen non si materializzino club prestigiosi in Europa, capaci di caricarsi cifre così importanti. L’Al Hilal sogna Simone Inzaghi, spera di convincere Theo Hernandez e ora può pensare con maggiore forza a Osimhen che difficilmente resterà in orbita Juve.

Foto: Instagram Galatasaray