Il retroscena: come nasce il coinvolgimento di CR7 nella scelta del nuovo centravanti

Vi abbiamo raccontato nella serata di venerdì che Cristiano Ronaldo chiederà alla Juve di fare un tentativo per Benzema. E il tentativo verrà sicuramente fatto, poi vedremo il resto. Tutto nasce da due passaggi essenziali. Il primo nasce dai numeri: CR7 ritiene che Karim sia il suo partner perfetto e non potrebbe essere diversamente visto che hanno segnato ben 475 reti nelle 622 presenze totali con il Real. Quando ha Benzema accanto, Ronaldo si esalta. E’ vero che il francese ha una clausola da un miliardo di euro, ma potrebbe anche essere a fine ciclo. Per il Real è una pedina importante, ma il Real prima o poi prenderà un altro attaccante, lui giovane e da nuovo ciclo (per esempio al Madrid, tra gli altri, pur avendo caratteristiche diverse piace moltissimo Dybala e la Juve dovrà prendere una decisione definitiva). Il secondo aspetto è dettato dal forte nervosissimo per l’eliminazione agli ottavi di Champions: l’anno scorso contro l’Ajax, stavolta contro il Lione. Cristiano ha pensato molto negativo ma senza arrivare alla determinazione di lasciare. Piuttosto a quella di dare un’indicazione sull’attaccante del futuro, almeno provarci non costa nulla. Gli altri nomi fatti restano in lista, ma la Juve proverà ad alzare l’asticella. E’ vero che Benzema non è più giovanissimo (ma neanche anziano, compirà a dicembre 33), ma è sacrosanto che per provare a vincere la Champions ci vogliono quelli abituati a farlo. Anche perché la Juve, aspettando la decisione definitiva su Dybala (che dal nostro punto di vista sarebbe il caso di tenere) due attaccanti li farà. E Malen, come nuovo che avanza, piace parecchio.

Foto: Twitter Juventus