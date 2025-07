Il retroscena: Colpani, tutti lo vogliono ma a prezzi di saldo

21/07/2025 | 23:59:51

Una squadra al giorno per Andrea Colpani, ma fondamentale nulla di concreto almeno fin qui. Ieri addirittura l’accostamento al Torino, possiamo dire che siamo dentro la solita giostra senza grande fondamento almeno fin qui. Soprattutto non è una prima scelta del Torino, almeno oggi, visto che in quel ruolo Ngonge e Oristanio continuano a essere gli obiettivi più importanti. Il problema è che il Monza, proprietario del cartellino, non intende poi darlo in prestito, forse perché scottato dalla scelta della scorsa estate quando lo mandò alla Fiorentina senza garanzie. La stagione in viola non buona ora portano il Monza a chiedere un pagamento garantito, ma non sarà semplice alla luce del recente rendimento.

Foto: Instagram Fiorentina