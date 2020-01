Il retroscena: Coda, il Frosinone insiste. Ma per il Benevento è incedibile

Nelle ultime ore il Frosinone ha insistito per Massimo Coda, l’attaccante in scadenza di contratto. Nulla da fare, per il Benevento è incedibile e sarebbe sorprendente se lo scenario cambiasse nei prossimi giorni. Ci aveva provato il Monza, sempre per gennaio, che potrebbe tornare alla carica per chiudere a parametro zero. Ma lanciato com’è verso la Serie A, il Benevento intende chiudere la stagione con Coda.

Foto: sito Benevento